Улитка ползет по столбу высотой 10 метров. За день она поднимается на 5 м, а за ночь опускается на 4 метра. За сколько дней улитка доберется от подножия до вершины столба?

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5 м-4 м=1 м (поднимается за сутки) На пятые сутки улитка доберется до 5 м, а на шестой день достигнет вершины столба, так как 5 м+5 м=10 м (она ночью спустится на 4 м, но на вершине то улитка уже побывала) Ответ: на шестой день улитка доберется до вершины столба