Улитка продолжал утром 3 см 6мм,днем-1дм 4мм, а вечером- на 4см меньше,чем утром и днем вместе. Какое расстояние проползла улитка за все это время?
Математика
Улитка продолжал утром 3 см 6мм,днем-1дм 4мм, а вечером- на 4см меньше,чем утром и днем вместе. Какое расстояние проползла улитка за все это время?
Ответ(ы):
Гость:
3 см 6 мм = 3,6 см - утром 1 дм 4 мм = 10,4 см - днем 1) 10,4+3,6=14 см - утром и днем вместе 2) 14-4=10 см - вечером 3) 14+10=24 см - за все время.
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