Улитка продолжал утром 3 см 6мм,днем-1дм 4мм, а вечером- на 4см меньше,чем утром и днем вместе. Какое расстояние проползла улитка за все это время?

Математика

Улитка продолжал утром 3 см 6мм,днем-1дм 4мм, а вечером- на 4см меньше,чем утром и днем вместе. Какое расстояние проползла улитка за все это время?

Автор: Гость