Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?

История

Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?

Автор: Гость