Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?

История
Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку во время Средних веков был очень большой уровень вероятности нападения со стороны других государств, я считаю, узкими улицы в городе были для усиления защиты от внешнего нападения.
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