Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?
История
Улицы в средневековом городе были очень узкими. По правилу по ширине они не превышали длины копья. Как вы думаете, с чем это связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку во время Средних веков был очень большой уровень вероятности нападения со стороны других государств, я считаю, узкими улицы в городе были для усиления защиты от внешнего нападения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика