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"Улы Отан согысына 70 жыл" шыгарма жазып бериниздерши, отинеееееем
"Улы Отан согысына 70 жыл" шыгарма жазып бериниздерши, отинеееееем
Ответ(ы):
Ответил Гость:
улы отан жылына 70 жыл.
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