Умеете ли вы быстро находить книгу в бибдиотеке? Объясните как это нужно делать?
Литература
Умеете ли вы быстро находить книгу в бибдиотеке? Объясните как это нужно делать?
Ответ(ы):
Гость:
Да, это возможно. Спроси либо у библиотекаря, либо ищи по разделам. У нас, например, в центральной библиотеке в конце зала находятся детские книги, справа от них большая вывеска с разделом: проф. предметы. В центре зала с одной стороны подписано: социология, психология. Зарубежные авторы отдельно от остальных книг. И смотришь по табличкам: А, Б, В и пр.-начальные буквы фамилии автора.
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