Умеете ли вы быстро находить книгу в бибдиотеке? Объясните как это нужно делать?

Гость: Гость:

Да, это возможно. Спроси либо у библиотекаря, либо ищи по разделам. У нас, например, в центральной библиотеке в конце зала находятся детские книги, справа от них большая вывеска с разделом: проф. предметы. В центре зала с одной стороны подписано: социология, психология. Зарубежные авторы отдельно от остальных книг. И смотришь по табличкам: А, Б, В и пр.-начальные буквы фамилии автора.