Уменьшаемое на 24 больше разности, а вычитаемое - на 32 меньше уменьшаемого. Запиши равенство с таким уменьшением. Математика,2 класс!!

Математика

Уменьшаемое на 24 больше разности, а вычитаемое - на 32 меньше уменьшаемого. Запиши равенство с таким уменьшением. Математика,2 класс!!

Автор: Гость