Уменьшаемое на 24 больше разности, а вычитаемое - на 32 меньше уменьшаемого. Запиши равенство с таким уменьшением. Математика,2 класс!!
Математика
Уменьшаемое на 24 больше разности, а вычитаемое - на 32 меньше уменьшаемого. Запиши равенство с таким уменьшением. Математика,2 класс!!
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Гость:
Например, 56-24=32, т.к.
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