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уменьши в 100 раз числа: 600, 200, 800.
уменьши в 100 раз числа: 600, 200, 800.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6; 2; 8 600/100=6 200/100=2 800/100=8
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