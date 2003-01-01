Умеют ли люди слышать те звуки, которые практически невозможно?

Гость: Гость:

Возможно, Вы просто один из так называемых «хамеров». Хам (Hum) – так называют устойчивый гудящий шум, наблюдающийся в определенных местах планеты, и слышимый лишь немногими людьми. Впервые о нём заговорили в 1950-х годах, когда из разных мест стали стекаться жалобы людей на равномерное непрекращающееся гудение. С тех пор ученые практически не сдвинулись с места в вопросе изучения этого необычного явления. Известно о нем немного. Этот шум - пульсирующее или равномерное раздражающее низкочастотное гудение, напоминающее звук работы дизеля на холостом ходу. «Хамеры» жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, кровотечения из носа и расстройства сна. При этом звук чаще слышен в сельских районах, а в ночное время звук усиливается.В Великобритании факты появления таинственного шума зафиксированы в Лидсе, Бристоле, и Шотландии. Причем первый случай относится еще к 1970 г., когда на него пожаловались сразу 800 человек. Кроме того, о нем сообщали жители Нью-Мексико и Сиднея. В 2003 г. эксперт по акустике Джефф Левенталь выяснил, что этот звук могут слышать лишь 2% всех землян. При этом чаще всего этим даром обладают люди в возрасте 55 - 70 лет. По его словам, известен как минимум один случай, когда непрекращающийся гул довел человека до самоубийства. Те, кто слышат шум, называют это пыткой. "Это своего рода пытка, иногда просто хочется закричать. Трудно уснуть, потому что я слышу этот пульсирующий звук непрерывно. Начинаешь ворочаться и еще больше думаешь об этом", - говорит Кэти Жак из Лидса. Ученые пока не могут определить природу явления и объяснить, почему оно влияет на людей. В начале 1990-х гг. разгадать загадку попытались исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории университета Нью-Мексико. Однако в конечном итоге они пришли к выводу, что источник гула - транспорт и заводы. Некоторые исследователи предполагают, что на самом деле шум - иллюзия. Якобы гул, которого в реальности не существует, слышат больные. Другие считают, что это результат низкочастотных электромагнитных излучений или сейсмической активности, которые могут уловить только немногие избранные. Ряд экспертов предлагают обладателям дара пройти когнитивно-поведенческую терапию, чтобы помочь справиться с шумом. Вместе с тем пока нет никаких предпосылок к тому, что тайна будет раскрыта в ближайшее время. "Эта загадка существует последние 40 лет, и она может так и остаться одной из многих тайн", - отмечает Левенталь. Необъяснимые звуки некоторые космонавты слышат также на орбите планеты. В 2004 год космонавты на борту МКС неоднократно слышали необычный металлический звук. Космонавт Александр Калери сказал, что шум похож на "удары барабана". "Экипаж слышал звук, напоминающий сминаемую металлическую консервную банку, в течение одной секунды. Возможно, этот звук мог быть связан с каким-то прибором внутри станции. Что это - пока определить не удается, но в любом случае проверка, которую экипаж провел, показывает, что нет никаких изменений ни в приборных отсеках, ни в атмосфере станции, которая изменилась бы мгновенно, если бы был пробой обшивки", - сказал ранее пресс-секретарь Российского космического агентства Сергей Горбунов. С тех пор источник шума так и не удалось установить.