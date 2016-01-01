Умирая Гай Юлий Цезарь воскликнул и ты брут обращаясь к своему другу который оказался в числе убийц какой смысл Цезарь вложил в эти словаа)восхищение б)горечь в)просьба
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Умирая Гай Юлий Цезарь воскликнул и ты брут обращаясь к своему другу который оказался в числе убийц какой смысл Цезарь вложил в эти словаа)восхищение б)горечь в)просьба
Ответ(ы):
Гость:
Б.................. .........
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