Умножте дроби: (хотябы первые два примера) 1. 7/26 × 39/49 2. 3целых 3/8 × 1цел 1/15 3. 1 це??ая 1/8 x 9цел. 1/3 4. 3целых 3/4 x 1цел. 7/9
Математика
Умножте дроби: (хотябы первые два примера) 1. 7/26 × 39/49 2. 3целых 3/8 × 1цел 1/15 3. 1 це??ая 1/8 x 9цел. 1/3 4. 3целых 3/4 x 1цел. 7/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7/26 × 39/49 =39/182 2. 3 3/8 × 1 1/15 =27/8×16/15=18/5=3 3/5=3,6 3. 1 1/8 x 9 1/3=9/8×28/3=21/2=10 1/2=10,5 4. 3 3/4 x 1 7/9 =15/4×16/9=20/3=6 2/3
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