Умоляю добрые люди кто может помогите задача 3 класса не могу решить помогите!!!!!!!!!!! масса яблока 90 грамм какова масса сливы,если если яблоко в 6 раз тяжелее сливы? какова масса апельсина,если яблоко в раза легче апельсина?

Математика

Умоляю добрые люди кто может помогите задача 3 класса не могу решить помогите!!!!!!!!!!! масса яблока 90 грамм какова масса сливы,если если яблоко в 6 раз тяжелее сливы? какова масса апельсина,если яблоко в раза легче апельсина?

Автор: Гость