Умоляю добрые люди кто может помогите задача 3 класса не могу решить помогите!!!!!!!!!!! масса яблока 90 грамм какова масса сливы,если если яблоко в 6 раз тяжелее сливы? какова масса апельсина,если яблоко в раза легче апельсина?
Математика
Умоляю добрые люди кто может помогите задача 3 класса не могу решить помогите!!!!!!!!!!! масса яблока 90 грамм какова масса сливы,если если яблоко в 6 раз тяжелее сливы? какова масса апельсина,если яблоко в раза легче апельсина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:6 = 15 г - масса сливы Про апельсин пропущено в условии
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