УМОЛЯЮ СКАЖИТЕ НА КАКОЙ СТРАНИЦЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ "АЛЫЕ ПАРУСА" НАПИСАНО ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОЛЬ. Умоляю!

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В каждой книге по-разному. Ассоль - это принцессы мечты. Трепетная мечта, сказка об алых парусах, лелеемая в душе девушки становится явью. Волшебник, которого встречает Ассоль, дарит ей мечту, на самом деле зажигая своей мечтой подняться к солнцу. А имя Ассоль, похожее на «свист стрелы или шум морской раковины» , тоже солнечное! От испанского al sol, «к солнцу» . Способностью самозабвенно мечтать обладает далеко не каждый человек. Вокруг всегда найдутся люди, пытающиеся убедить его в бесполезности и безнадежности этого удивительного занятия. Главная героиня феерии А. Грина «Алые паруса» Ассоль сумела не только не поверить насмешкам и злым пророчествам окружающих, но и дождаться воплощения своей мечты. Ассоль жила своей мечтою изо дня в день. Не только руки Ассоль, когда делала она игрушки на продажу, душа ее трудилась. И она научилась видеть «поверх видимого» . Благодаря этому удивительному качеству Ассоль преображала повседневность, дышала другим, чистым воздухом, солнечным ливнем врывалась в сумрачный день. Действительность «становилась кружевом тайн» . Характер: Нежный, покладистый, мечтательный, Характеристика: Дочь моряка. Тиха, очень романтична. Имеет склонность к фантазированию, фантазии высказывает вслух. Это побуждает многих считать ее не в своем уме, но найдутся и те, кто захочет воплотить ее фантазии в жизнь. Особые приметы: красивая молодая девушка.