Умоляю вас помогите))) Найдите ошибки в употреблении наречий и исправьте их: а) Э??а дорога поширше будет. б) Это решение гораздо простее, но оно требовало более лучше подготовиться. в) Никто не делает это ловчее его. г) Э...

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Умоляю вас помогите))) Найдите ошибки в употреблении наречий и исправьте их: а) Э??а дорога поширше будет. б) Это решение гораздо простее, но оно требовало более лучше подготовиться. в) Никто не делает это ловчее его. г) Этот заказ выполнили несколько получше предыдущего. д) К завтрому необходимо подготовиться к зачету. е) Ничего нет мерзее лжи. ж) Он ведет себя все более принципиальнее. з) Это платье гораздо красивше того. и) Мы сходили туда зазря. к) Он завсегда на завтрак ест яичницу. л) Я сделаю это заместо тебя.

Автор: Гость