Умоляююю людиии помогитеееееее Какая реакция не имеет практического значения ? а) CaCo3→CaO+CO2 b) 2Ca+O2→2CaO c) CaO+H2O→Ca(OH)2 d) Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O e) 2Са(OH)2+2Cl2→Ca(ClO)2+CaCl+2H2O

Химия
Умоляююю людиии помогитеееееее Какая реакция не имеет практического значения ? а) CaCo3→CaO+CO2 b) 2Ca+O2→2CaO c) CaO+H2O→Ca(OH)2 d) Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O e) 2Са(OH)2+2Cl2→Ca(ClO)2+CaCl+2H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B) 2Ca+O2→2CaO Не имеет смысл сложным путём получать кальций только затем, чтоб снова его окислить в оксид.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поооооооооожалуйста,решите
Ответить
Математика
Папа купил 6 бутылок лимонада, а мама 4 бутылки. гости выпили 7 бутылок. сколько бутылок лимонада осталось?
Ответить
Алгебра
Решить пример 1,5x+2y=7
Ответить
Русский язык
Уточняй названия частей речи в справочном бюро и вписывай их
Ответить
Химия
Приведи примеры реакций соединения в результате которых образуются следующие ве??ества:a) CO2;б) SO2;в)P2O5;г)Fe3O4. ну давайте решите это ребятки)))
Ответить