Умоляююю людиии помогитеееееее Какая реакция не имеет практического значения ? а) CaCo3→CaO+CO2 b) 2Ca+O2→2CaO c) CaO+H2O→Ca(OH)2 d) Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O e) 2Са(OH)2+2Cl2→Ca(ClO)2+CaCl+2H2O
Химия
Умоляююю людиии помогитеееееее Какая реакция не имеет практического значения ? а) CaCo3→CaO+CO2 b) 2Ca+O2→2CaO c) CaO+H2O→Ca(OH)2 d) Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O e) 2Са(OH)2+2Cl2→Ca(ClO)2+CaCl+2H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B) 2Ca+O2→2CaO Не имеет смысл сложным путём получать кальций только затем, чтоб снова его окислить в оксид.
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