Умоляю помогите !!! Дима поставил на прямой четыре точки. Для каждой пары отмеченных точек он измерил расстояние между ними и записал эти расстояния в порядке возрастания : 2; 4; k; 9; 11; 13. Чему равно k? Ответы А-5,Б-6, В-7, Г-8, Д - невозможно определить