Умоляю!!! Помогите решить задачу. От пристани Марьино к пристани Алешино отправился теплоход со скоростью 24 километра в час, а за 9 часов до него в э том же направлении вышел буксир с баржами со скоростью 8 километро...

Умоляю!!! Помогите решить задачу. От пристани Марьино к пристани Алешино отправился теплоход со скоростью 24 километра в час, а за 9 часов до него в э том же направлении вышел буксир с баржами со скоростью 8 километров в час, который прибыл в Алешино на 15 часов позже теплохода. Найдите расстояние между пристанями. Решите задачу только по действиям. Пожалуйста!!!