Умоляю!!! Помогите решить задачу. От пристани Марьино к пристани Алешино отправился теплоход со скоростью 24 километра в час, а за 9 часов до него в э том же направлении вышел буксир с баржами со скоростью 8 километро...
Умоляю!!! Помогите решить задачу. От пристани Марьино к пристани Алешино отправился теплоход со скоростью 24 километра в час, а за 9 часов до него в э том же направлении вышел буксир с баржами со скоростью 8 километров в час, который прибыл в Алешино на 15 часов позже теплохода. Найдите расстояние между пристанями. Решите задачу только по действиям. Пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)24-8=16(км/ч)-разница скоростей теплохода и буксира. 2)24*8=192(км)-прошёл буксир до момента отплытия теплохода. 3)192=12 часов-за столько теплоход дойдёт до Алешино. 4)12*24=288(км)-расстояние между пристанями.