Употреби имена прилагательные данные в скобках в нужной форме, роде и числе. выбирай окончания по вопросу. (Старый) в Москве было принято окружать дом. (Яблоневый) садом (наливной), румяный, ( золотой) яблочко упоминается в ( р...

Русский язык
Употреби имена прилагательные данные в скобках в нужной форме, роде и числе. выбирай окончания по вопросу. (Старый) в Москве было принято окружать дом. (Яблоневый) садом (наливной), румяный, ( золотой) яблочко упоминается в ( русский) сказке. Яблоко набелено (чудесный), (волшебный) силой. Укажи главные и зависимые слова в словосочетаниях типа: прилагательное+ существительное. Над стрелками укажи вопрос к зависимым словам. Выдели окончания в именах прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В старой Москве было принято окружать дом яблоневым садом.Наливное, румяное, золотое яблочко упоминается в русской сказке. Яблоко наделено чудесной, волшебной силой.  В Москве(какой?) старОЙ, садом(каким?) яблоневЫМ, яблочко(какое?)наливнОЕ,  румянОЕ, золотОЕ, сказке(какой?) русскОЙ, силой(какой?) чудеснОЙ, волшебнОЙ. Слова, от которых ставятся вопросы главные. Большими буквами выделены окончания прилагательных.
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