Употреби имена прилагательные данные в скобках в нужной форме, роде и числе. выбирай окончания по вопросу. (Старый) в Москве было принято окружать дом. (Яблоневый) садом (наливной), румяный, ( золотой) яблочко упоминается в ( р...

Русский язык

Употреби имена прилагательные данные в скобках в нужной форме, роде и числе. выбирай окончания по вопросу. (Старый) в Москве было принято окружать дом. (Яблоневый) садом (наливной), румяный, ( золотой) яблочко упоминается в ( русский) сказке. Яблоко набелено (чудесный), (волшебный) силой. Укажи главные и зависимые слова в словосочетаниях типа: прилагательное+ существительное. Над стрелками укажи вопрос к зависимым словам. Выдели окончания в именах прилагательных

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