Употребите числительные вместе с существительными в указанных падежах . 573 самоката ( Р.п., Т.п.), 108 велосипедов (Д.п.,Т.п.) , 846 автомобилей (Р.п., П.п.), 625 мотоциклов (Д.п.,П.п.)
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Употребите числительные вместе с существительными в указанных падежах . 573 самоката ( Р.п., Т.п.), 108 велосипедов (Д.п.,Т.п.) , 846 автомобилей (Р.п., П.п.), 625 мотоциклов (Д.п.,П.п.)
Ответ(ы):
Гость:
Пятисот семидесяти трёх самокатов, пятьюстами семьюдесятью тремя самокатами; ста восьми велосипедам, ста восьмью велосипедами, восьмисот сорока шести автомобилей, о восьмистах сорока шести автомобилях; шестистам двадцати пяти мотоциклам, о шестистах двадцати пяти мотоциклах
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