Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечере было много (гость). 3) Вечером на улице было мало (человек). 4) ...
Разное
Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечере было много (гость). 3) Вечером на улице было мало (человек). 4) В сторону вокзала едет много (автобус). 5) В клубе выступило несколько (поет и писатель). 6) В парке было много (Ребёнок). 7) В городе несколько (парк и музей). 8) Он получил из дома несколько (письмо).
Ответ(ы):
Гость:
1. Я купил в киоске несколько газет и журналов. 2.На праздничном вечере было много гостей. 3. Вечером на улице было мало человек. 4. В сторону вокзала едет много автобусов. 5. В клубе выступило несколько поэтов и писателей. 6. В парке было много детей. 7. в городе несколько парком и музеев. 8. Он получил из дома несколько писем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу дву...
Разное
Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали...
Разное
Если бы игроки из команды противника не отнимали мяч я бы играл гораздо лучше. А если бы мяч был полегче разве я стал бы от него уворачиваться? Да ...
Разное
Напишите В чем особенность употребления выделенных глаголов в форме единственного или множественного числа приведенных ниже предложениях 1) переста...
Разное
Whether или if на месте пропуска: We are not sure ... we are going to stay here or return home. Я думаю, что whether, потмоу что not or, помогите ...
Разное
ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Над чем заставляет задуматься стих Державина "Река времен в своем стремленья ..."
Разное
Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелисты...