Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечере было много (гость). 3) Вечером на улице было мало (человек). 4) ...

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Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечере было много (гость). 3) Вечером на улице было мало (человек). 4) В сторону вокзала едет много (автобус). 5) В клубе выступило несколько (поет и писатель). 6) В парке было много (Ребёнок). 7) В городе несколько (парк и музей). 8) Он получил из дома несколько (письмо).

Автор: Гость