Упр.146.девочка побежала на полянку, нагнулась к земле,села на корточки...кто знает как называется сказка? ?

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Упр.146.девочка побежала на полянку, нагнулась к земле,села на корточки...кто знает как называется сказка? ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дудочка и кувшинчик ..........................................
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