Упр. 27*. Переведите на английский язык, используя настоящее или прошедшее неопределенное время. 1. Я очень рад, что вы пригласили меня на вечер. 2. Он улыбнулся, когда увидел своего приятеля. 3. Жаль, что вы не хотите присо...

Английский язык

Упр. 27*. Переведите на английский язык, используя настоящее или прошедшее неопределенное время. 1. Я очень рад, что вы пригласили меня на вечер. 2. Он улыбнулся, когда увидел своего приятеля. 3. Жаль, что вы не хотите присоединиться к нам. 4. Он говорит, что не помнит многих деталей романа, так как читал его еще в детстве. 5. Этой книги уже нет в магазинах. Жаль, что я не купил ее на прошлой неделе. 6. Он увлекается химией? – Да, он заинтересовался этим предметом еще в школе. 7. Вы не пришли вчера за книгой, а сегодня у меня ее уже нет. 8. Она осталась в гостинице, так как у нее болела голова, а мы отправились осматривать город. 9. Я сержусь на вас, так как вчера вы были очень невнимательны. 10. Наша библиотека снабжает студентов всеми необходимыми книгами.

Автор: Гость