Упр №48. Причитай отрывок из стихотворения А. Хайта, А.Левенбука "Танго о непроизно??имых согласных".Выпишите слова с непроизносимыми согласными в корне, в скобках укажите проверочные слова. До чего ж сегодня день прелестный, ...
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Упр №48. Причитай отрывок из стихотворения А. Хайта, А.Левенбука "Танго о непроизно??имых согласных".Выпишите слова с непроизносимыми согласными в корне, в скобках укажите проверочные слова. До чего ж сегодня день прелестный, Солнце в небе празднично горит, Освещает местность и окрестность И теплом своим сердца бодрит, Но лежит на пастбище корова, Грустно смотрят карие глаза, Чувствую, что ей пастух суровый "Здравствуйте" сегодня не сказал.
Ответ(ы):
Гость:
Прелестный- прелесть солнце-солнечный празднично местность-место окрестность-окрестить-крест сердца-сердечный пастбище-пасти грустно-грусть чувствую- здравствуйте-здравие
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