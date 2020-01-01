Упражнение 5 прочитай слово парами . шест-шесть, ел-ель, удар-ударь, мел-мель, жар-жарь, угол-уголь . какими звуками различаются слова в парах? какова роль буквы ь в словах?
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Упражнение 5 прочитай слово парами . шест-шесть, ел-ель, удар-ударь, мел-мель, жар-жарь, угол-уголь . какими звуками различаются слова в парах? какова роль буквы ь в словах?
Ответ(ы):
Гость:
Так как,в конце стоит смягчающий мягкий знак роль мягкого знака в словах - это смягчение последних согласных в словах
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