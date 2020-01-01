Упражнение 5 прочитай слово парами . шест-шесть, ел-ель, удар-ударь, мел-мель, жар-жарь, угол-уголь . какими звуками различаются слова в парах? какова роль буквы ь в словах?

Русский язык
Упражнение 5 прочитай слово парами . шест-шесть, ел-ель, удар-ударь, мел-мель, жар-жарь, угол-уголь . какими звуками различаются слова в парах? какова роль буквы ь в словах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как,в конце стоит смягчающий мягкий знак роль мягкого знака в словах - это смягчение последних согласных в словах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно, помогите пожалуйста! Надо придумать сочинение, чтобы его главная мысль состояла в этом предложении "Лучше знать что нибудь одно, да хорошо,...
Ответить
Русский язык
Напиши два письма одно официально деловое другое дружеское кратко
Ответить
Математика
Первая бригада может выполнить задание за 40 дней. При совместной работе две бригады выполнят задание за 25 дней. Сможет ли вторая бригада, работая...
Ответить
Обществознание
Что общего и различного от человека и животного?
Ответить
Физика
Прямолинейное движение материальной точки задано уравнением: x=30t4tквадрат (м). Начало движения при t=0. Совпадают ли координата и пройденный путь...
Ответить
Русский язык
помогите написать правильно по толкованию лексического значения угадай о каком слове говорится запиши его
Ответить
Физика
Определите число молекул кислорода в 1 см3, если давление равно 10^3Па, а средняя квадратичная скорость его молекул 500 м/с.
Ответить
Информатика
В городке Брум живет ровно 2020 машинок, часть из них исправна, а часть — неисправна. Каждой машинке задали вопрос: «Если не считать тебя, то кого ...
Ответить
Математика
На відрізку КМ завдовжки 34см позначили точки А і В так,що КА=21см,ВМ=18см. Чому дорівнює довжина відрізка АВ? Буду дуже вдячна!
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Match the words in column A to a word or phrase from column B which has the same meaning. A: 1. majestic 2. flock 3. elusive...
Ответить