Упрастить выражение: 1) 5а*9*4b 2) 12с*2*3d 3) 125m*7*8n СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Упрастить выражение: 1) 5а*9*4b 2) 12с*2*3d 3) 125m*7*8n СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
5а*9*4в=5*9*4*а*в=180ав 12с*2*3d=12*2*3*c*d=72cd 125m*7*8n=125*7*8*m*n=7000mn
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