Упражнение 416 В будущем появятся новые удивительные предметы.Очень многое измен??тся.Напиши,какой,по-твоему,станет школа через 10 лет.Глаголы подчеркни.Определи их вид,время,число,лицо

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Упражнение 416 В будущем появятся новые удивительные предметы.Очень многое измен??тся.Напиши,какой,по-твоему,станет школа через 10 лет.Глаголы подчеркни.Определи их вид,время,число,лицо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну школа будет из железа будут весеть теливизоры,лампы,и многое другое.Ищё там будут очень большие кабинеты,будут электро доски.
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