УПРАЖНЕНИЕ 78 Спиши текст. Подчеркни орфограмму безударный гласный в корне,прове??яемый ударением. В лесу открылся детский сад. Лиса ведёт туда лисят. Волчица маленьких волчат. А барсучиха барсучат. (С. Егоров) Запиши сл...
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УПРАЖНЕНИЕ 78 Спиши текст. Подчеркни орфограмму безударный гласный в корне,прове??яемый ударением. В лесу открылся детский сад. Лиса ведёт туда лисят. Волчица маленьких волчат. А барсучиха барсучат. (С. Егоров) Запиши слова, называющие детёнышей животных, в форме мн.ч. И.п. Выдели в них суффикс. Устно объясни,почему в суффиксе разные буквы гласных. Выпиши выделенные слова.Разбери из по составу. Какое значение имеют суффиксы в данных словах? Как называются такие суффиксы : это суффиксы-синонимы или суффиксы-амонимы? Рядом с каждым из этих слов напиши по два слова с таким же суффиксом.
Ответ(ы):
Гость:
Лисята(суффикс ят),волчата(ат),Барсу чата(ат). Волчица(волчиц корень а окончание) барсучиха(барсуч корень их суффикс а оканчание) Слониха, красавица Суффиксы амонимы
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