Упростить выражение : 5*(7+2а)-(6-а) 7 класс. И еще вопрос,как это вообще делается?В подробностях желательно.И что это за упрощение?Многочлена или что)Группировка?Разложение на множители?Короче объясните материал пожалуйста)

Математика
Упростить выражение : 5*(7+2а)-(6-а) 7 класс. И еще вопрос,как это вообще делается?В подробностях желательно.И что это за упрощение?Многочлена или что)Группировка?Разложение на множители?Короче объясните материал пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно раскрыть скобки 5*7 + 5*2*a - 6 + a = 35 + 10*a - 6 + a = 11*a +29
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