Упростить выражение : 5*(7+2а)-(6-а) 7 класс. И еще вопрос,как это вообще делается?В подробностях желательно.И что это за упрощение?Многочлена или что)Группировка?Разложение на множители?Короче объясните материал пожалуйста)

Математика

Упростить выражение : 5*(7+2а)-(6-а) 7 класс. И еще вопрос,как это вообще делается?В подробностях желательно.И что это за упрощение?Многочлена или что)Группировка?Разложение на множители?Короче объясните материал пожалуйста)

Автор: Гость