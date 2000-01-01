Упростить выражение: корень из 1 целой 11 14 умножить на корень из 3,5
Алгебра
Упростить выражение: корень из 1 целой 11 14 умножить на корень из 3,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем дроби в неправильные. Получаем √ (25/14) * √ (7/2) = √ ((25 * 7) / (14 * 2)) = √ (175 / 28) = √ (25 / 4) = 5 / 2 = 2,5
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