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Упростите. (4,397x-x)-(1,397x+x)
Упростите. (4,397x-x)-(1,397x+x)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(4,397x-x)-(1,397x+x)=3.397x-2,397x=1,397x
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