Упростите буквенное выражение и найдите его значение y-99+21, где y=125

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Упростите буквенное выражение и найдите его значение y-99+21, где y=125
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это пример 4-ого класса. Какие знаменатели? Не пудрите дитю мозги раньше времени.
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