Упростите произведение и назовите коэффициент а) 2х*3у; б) 2а*0,5b; в) 10а*1/2b*3с; г) m*0,1n*10; д) а*(-3)d*4; е) -8p*0,125k; ж) -6z*(-2х)*у; з) -а*(-b)*4с.
Алгебра
Упростите произведение и назовите коэффициент а) 2х*3у; б) 2а*0,5b; в) 10а*1/2b*3с; г) m*0,1n*10; д) а*(-3)d*4; е) -8p*0,125k; ж) -6z*(-2х)*у; з) -а*(-b)*4с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2х*3у=6xy -коэффициент 6 б) 2а*0,5b=ab коэффициент 1 в) 10а*1/2b*3с=15abc коэффициент 15 г) m*0,1n*10=mn коэффициент 1 д) а*(-3)d*4=-12ad коэффициент -12 е) -8p*0,125k=-pk коэффициент -1 ж) -6z*(-2х)*у=12xyz коэффициент 12 з) -а*(-b)*4с=4abc коэффициент 4
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