Упростите произведение и назовите коэффициент а) 2х*3у; б) 2а*0,5b; в) 10а*1/2b*3с; г) m*0,1n*10; д) а*(-3)d*4; е) -8p*0,125k; ж) -6z*(-2х)*у; з) -а*(-b)*4с.

Алгебра

Упростите произведение и назовите коэффициент а) 2х*3у; б) 2а*0,5b; в) 10а*1/2b*3с; г) m*0,1n*10; д) а*(-3)d*4; е) -8p*0,125k; ж) -6z*(-2х)*у; з) -а*(-b)*4с.

Автор: Гость