Упростите следующее выражение: 4 * ( 7 + а ) + 5 * ( а + 6 ). Отметьте результат, который у вас получился: А) 9а + 58 Б) 36а + 24 В) 25 + 36а Г) 14 + 8а

Математика

Упростите следующее выражение: 4 * ( 7 + а ) + 5 * ( а + 6 ). Отметьте результат, который у вас получился: А) 9а + 58 Б) 36а + 24 В) 25 + 36а Г) 14 + 8а

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