Упростите следующее выражение: 4 * ( 7 + а ) + 5 * ( а + 6 ). Отметьте результат, который у вас получился: А) 9а + 58 Б) 36а + 24 В) 25 + 36а Г) 14 + 8а
Математика
Упростите следующее выражение: 4 * ( 7 + а ) + 5 * ( а + 6 ). Отметьте результат, который у вас получился: А) 9а + 58 Б) 36а + 24 В) 25 + 36а Г) 14 + 8а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(7+a)+5(a+6) 28+4a+5a+30 58+9a 9a+58 Ответ: А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Даны вещества: CaCO3, H3PO4, NaOH, AgNO3, HCl(р-р), Ba(NO3)2. Используя воду и необходимые вещества т??лько из этого списка, получите в две стадии ...
Обществознание
Вставьте не достоющие слова. Современная молодежь очень……. Она планирует многого добиться в жизни будучи……..и ……... При этом она рассчитывает на...