Упростите ( сократите) текст, но так, чтобы его смысл не изменился. Дрофа – одна из самых крупных птиц России. Она имеет сильные ноги и длинную шею. Окраска оперения пестрая. Обитает дрофа в степях юга России, встречается и в ...
Биология
Упростите ( сократите) текст, но так, чтобы его смысл не изменился. Дрофа – одна из самых крупных птиц России. Она имеет сильные ноги и длинную шею. Окраска оперения пестрая. Обитает дрофа в степях юга России, встречается и в Челябинской области. Гнездится птица на земле. Дрофа хорошо летает, при необходимости – бегает благодаря мощным ногам. Питается дрофа разнообразной пищей: молодыми побегами и семенами растений, насекомыми и мелкими животными. Дрофа занесена в Красную книгу России и нуждается в охране.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из крупных птиц юга России,встречающаяся в Челябинской области-дрофа.Имеет пеструю окраску,длинную шею и сильные ноги.Она хорошо летает и бегает,благодаря этому она питается разнообразной пищей.Дрофа занесена в Красную книгу.
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