Упростите ( сократите) текст, но так, чтобы его смысл не изменился. Дрофа – одна из самых крупных птиц России. Она имеет сильные ноги и длинную шею. Окраска оперения пестрая. Обитает дрофа в степях юга России, встречается и в ...

Биология

Упростите ( сократите) текст, но так, чтобы его смысл не изменился. Дрофа – одна из самых крупных птиц России. Она имеет сильные ноги и длинную шею. Окраска оперения пестрая. Обитает дрофа в степях юга России, встречается и в Челябинской области. Гнездится птица на земле. Дрофа хорошо летает, при необходимости – бегает благодаря мощным ногам. Питается дрофа разнообразной пищей: молодыми побегами и семенами растений, насекомыми и мелкими животными. Дрофа занесена в Красную книгу России и нуждается в охране.

Автор: Гость