Упростите срочно выражение : (с-9)(с-3)-6с(3c-2), (b-5)(b-4)-3b(2b-3),4a(a-5)-(a-10)^2,3x(x-2)-(x-3)^2, 3(b+2)^2-12b, 5(a+1)^2-10a, 5(x-4)-(x+4)(x-4), 7(x+8)+(x+8)(x-8).
Алгебра
Упростите срочно выражение : (с-9)(с-3)-6с(3c-2), (b-5)(b-4)-3b(2b-3),4a(a-5)-(a-10)^2,3x(x-2)-(x-3)^2, 3(b+2)^2-12b, 5(a+1)^2-10a, 5(x-4)-(x+4)(x-4), 7(x+8)+(x+8)(x-8).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(c-9)(c-3)-6c(3c-2)=cˇ2-12c+27-18cˇ2+12c=-17cˇ2+27 (b-5)(b-4)-3b(2b-3)=bˇ2-9b+20-6bˇ2+9b=-5bˇ2+20 4a(a-5)-(a-10)ˇ2=4aˇ2-20a-aˇ2+20a-100=3aˇ2-100 3x(x-2)-(x-3)ˇ2=3xˇ2-6x-xˇ2+6x-9=2xˇ2-9 3(b+2)ˇ2-12b=3bˇ2+12b+12-12b=3bˇ2+12 5(a+1)ˇ2-10a=5aˇ2+10a+5-10a=5aˇ2+5 5(x-4)-(x+4)(x-4)=5x-20-xˇ2+16=-xˇ2+5x-4 7(x+8) + (x+8)(x-8)=(x+8)(7+x-8)=(x+8)(x-1)=xˇ2+7x-8
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