Упростите выражение 0,1(х-2у)+0,2(х+у) срочно надо помогите пж
Алгебра
Упростите выражение 0,1(х-2у)+0,2(х+у) срочно надо помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
0,1X-0.2y+0.2x+0.2y=0.3x
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