Упростите выражение 2 дробь х-4 минус х+8 дробь х во 2 минус 16 минус 1 дробь х

Гость: Гость:

Блин, а нельзя вместо "дробь" поставить знак "/" или ":", а то, что в знаменателе дроби писать в скобках? Такое задание д.б. 2/(х-4) - (х+8)/(х-16) - 1/х ? Можно сразу все 3 дроби привести к общему знаменателю х(х-16). Получим (2х(х+4) - х(х+8) - (х-16)) / (х(х-16)) = ( 2х + 8х - х - 8х - х + 16 ) / (х(х-16)) = 16 / (х(х-16)) По-моему, так.