Упростите выражение: 2х ( 2х + 3у) – (х + у)2 .

Упростите выражение: 2х ( 2х + 3у) – (х + у)2 .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2x(2x+3y)-(x+y)=4x+6xy-(x+2xy+y)=4x+6xy-x-2xy-y=3x+4xy-y
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