Упростите выражение 3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3) и найдите его значение при а = 3/5 .

Алгебра
Упростите выражение 3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3) и найдите его значение при а = 3/5 .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32*3/10 *5 -7 -7( 21*3/10*5 -3/10) 96/50 -7 -7( 63/50 -3/10) 96/50 -7 -7( 63-15/50) 96/50 -7 -7( 48/50) -254/50 - 336/50 -590/50 -11,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Найти массу и объем SO2 полученный при сгорании 80 грамм серы если выход продукта реакции состоит 77%
Ответить
Литература
О чём просили родители Варфоломея? Исполнил ли он их волю? О каких чертах характера говорит его поступок.
Ответить
Математика
Помогите округлить до килограммов 8кг360г
Ответить
Русский язык
№32 составить план про ботинки
Ответить
История
Почему Балканский полуостров называли пороховой редиску
Ответить
Математика
1+(-6)+5,8=? сколько будет? правильное решение нужнодам 58 баллов!!!срочно пожалуйста!!!!
Ответить
Литература
Почему прометей не внял благим советам? Прометей прикованный Эсхил
Ответить
Русский язык
Отрывок из рассказа Н. НОСОВА исплрчен верни ему прежний вид В яйце образовалась дырка из неё наменутку высунулся нос. А скоро из яиц уже барахталс...
Ответить
Биология
В результате чего происходит образование новых видов?
Ответить
Математика
Выразите величину в указанных единицах: а)в килограммах:6 т, 5 ц, 30 ц, 8т 3 ц, 8 т 30 ц, 20 ц 7 кг, 6 т 9 ц 15 кг; б)в граммах:8 кг, 10 кг, 350 кг...
Ответить