Упростите выражение 3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3) и найдите его значение при а = 3/5 .
Алгебра
Упростите выражение 3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3) и найдите его значение при а = 3/5 .
Ответ(ы):
Гость:
32*3/10 *5 -7 -7( 21*3/10*5 -3/10) 96/50 -7 -7( 63/50 -3/10) 96/50 -7 -7( 63-15/50) 96/50 -7 -7( 48/50) -254/50 - 336/50 -590/50 -11,8
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