Упростите выражение (5+b)2-(b2-2b+1),найдите его значение при b=0,25 Даю 15 БАЛЛОВ
Разное
Упростите выражение (5+b)2-(b2-2b+1),найдите его значение при b=0,25 Даю 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
10+2b-2b+2b-1=11-2b=9+4b=9+4*0.25=9+1=10 ага
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