Упростите выражение; а) d+594+78-456; b) 212-117+(c+92);

Упростите выражение; а) d+594+78-456; b) 212-117+(c+92);

Ответ(ы):

Ответил Гость:
D+594+78-456 594+78=672 672-456=216 d+216 212-117+(c+92) 212-117=95 95+92=187 c+187
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