Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Упростите выражение; а) d+594+78-456; b) 212-117+(c+92);
Упростите выражение; а) d+594+78-456; b) 212-117+(c+92);
Ответ(ы):
Ответил Гость:
D+594+78-456 594+78=672 672-456=216 d+216 212-117+(c+92) 212-117=95 95+92=187 c+187
Похожие вопросы
Две лошади бежали навстречу друг другу. скорость первой -40км/ч. другая лошадь пробежала 1/2 часть пути, который пробежала первая лошадь. какое пер...
Сколько граммов карбоната калия потребуется для приготовления 200 мл 0,3 м раствора?
Разложите на множители: 1)m^3-n^3 2)с^3+8 3)27a^3-b^3 4)125+a^3b^3
Обозначить грамматические основы в каждом предложении, указать чем выражены, прошууууууу помогите 1)Тебя заставили ехать летом на дачу 2)Машу отвел...
Вычислите значение tga,если Sin a=-5/13, п<а<3п/2
Объём Дидона 20 литров, это на 10 литров больше, чем объём канистры. Чему равен объём канистры?
Что подарили крокодилу Гене на день рождения?
Сила тока в обмотке катушки 30мА. ее индуктивность 15Ги. Определить энергию магнитного поля катушки. Пожалуйста в полном ответе
Вычислите значение выражения (a+b)-(985-c),если a наименьшее четырехзначное число, b первое четное число ,следущее после 204 ,а c наибольшее трехзн...
Промышленная и финансовая экономика Александра 3 привела к успешному развитию России 2 аргумента в подтверждении и 2 в опровержении ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск