Упростите выражение. a)x/ax+ay+y/by+bx б)a/cb-cd-c/ab-ad в)b/7b+7c+c/7b-7c г)3a/10a-20-3a/10a+20
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Упростите выражение. a)x/ax+ay+y/by+bx б)a/cb-cd-c/ab-ad в)b/7b+7c+c/7b-7c г)3a/10a-20-3a/10a+20
Ответ(ы):
Гость:
В) 7+7/7-7+ б*с = -5бс
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