Упростите выражение и найдите его значение -4(2,5a-1.5)+5.5a-8. при a=-2/9
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Упростите выражение и найдите его значение -4(2,5a-1.5)+5.5a-8. при a=-2/9
Ответ(ы):
Гость:
-4(2,5a-1.5)+5.5a-8. 10а+6+5,5а-8 15,5а-2 при a=-2/9 15,5*(-2/9)-2=31/9-2=13/9=1цел 4/9
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