Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Упростите выражение и найдите его значение при x= 0,1: x-0,3*(2,7x-1,4x)
Упростите выражение и найдите его значение при x= 0,1: x-0,3*(2,7x-1,4x)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x-0,3*(2,7x-1,4x)=x-0,81x+0,42x=0,61x 0,61*0,1=0,061
Похожие вопросы
Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м в сек а затем 2,2 ч со скоростью 0,9 м в сек какова средняя скорость движение туриста на всём пути? Пожалуйста ...
Выданы 4 пробирки:с глицерином , с этанолом, с раствором фенолята натрия , с формалином. Определить в какой пробирке находится каждое в-во . Очень ...
Помогите ,пожалуйста! Рассказ Шукшина "Чудик" 1)Почему рассказ называется чудик? 2)Есть ли какой-то смысл в его жизни и в жизни подобных людей ...
Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят
Свежие фрукты содержат 93% воды,а высушенные-16%.Сколько требуется свежих фруктов для приготовления 21 кг высушенных фруктов? Что то не получается....
какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?
как вести себя во время паводка помогите написать сочинение
Що швидше зношується : колесо чи гальмівна колодка вагона, якщо їх виготовили з однакового матеріалу?Відповіді : а) - колесо, б) - гальмівна колодк...
4/7x=7целых 3/7 пожалуйста
помогите составить текст рассуждение маленький 5 6 предложений
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск