Упростите выражение и найдите его значение при x= 0,1: x-0,3*(2,7x-1,4x)

Упростите выражение и найдите его значение при x= 0,1: x-0,3*(2,7x-1,4x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
x-0,3*(2,7x-1,4x)=x-0,81x+0,42x=0,61x 0,61*0,1=0,061
Похожие вопросы