Упростите выражение и вычислите его значение 0,4x х 25y, если x = 2,4,y = 3

Упростите выражение и вычислите его значение 0,4x х 25y, если x = 2,4,y = 3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0.4х•25у=10ху=10•2.4•3=72 ===========================
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