Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
упростите выражение (m-2)(m+3)+(m-5)(4-m) и найдите его значение при m=0,13.
упростите выражение (m-2)(m+3)+(m-5)(4-m) и найдите его значение при m=0,13.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(m-2)(m+3)+(m-5)(4-m)=m
Похожие вопросы
напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: al->al2o3->alcl3->al(oh)3->al(no3)3 ...
площадь сада 19200 м2. Одна десятая часть площади сада занята яблонями, а одна пятая часть оставшейся площади - сливами. Какая площадь сада занята ...
Как вы понимаете значение слова смелый(человек)?привести пример из жизни
решил задачу. Два друга одновременно вышли из домов и пошли по одной и той же улице навстречу друг другу. Скорость первого была 50 м/минуту, а втор...
помогите плиз!!!!какое слово можно составить из букв о п и ь в и с ж (чтобы было хобби) даю 25 баллов
Деятельность мозжечка регулируется: 1)спинным мозгом 2)продолговатым мозгом 3)подкорковыми ядрами 4)корой больших полушарий
Дана арифметическая прогрессия 15;19;23;... Какое число стоит в этой последовательности на 9-ом месте ?P.S. Подробней,please
вспомни что такое стихотворение что нового можно добавить
Как особенности строения земноводных связаны с их образом жизни?
Какие виды бесполого размножения вы знаете? Что общего во всех формах бесполого размножения ?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск