упростите выражение (m-2)(m+3)+(m-5)(4-m) и найдите его значение при m=0,13.

упростите выражение (m-2)(m+3)+(m-5)(4-m) и найдите его значение при m=0,13.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(m-2)(m+3)+(m-5)(4-m)=m
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