Упростите выражение sin4 * cos2 - sin2 cos4 + cos(/2 -2).

Упростите выражение sin4 * cos2 - sin2 cos4 + cos(/2 -2).

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sin4acos2a-sin2acos4a+cos(/2-2a)=sin(4a-2a)+sin2a=sin2a+sin2a= =2sin2a
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