Упростите выражение tg(в степени 2)x cos(в степени 2)х

Упростите выражение tg(в степени 2)x cos(в степени 2)х

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Tgx*cosx=sinx/cosx * *cosx=sinx
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