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Упростите выражение x+4,5x+9*(x+5,2)пожалуйста ,срочно!!!!!!!!!
Упростите выражение x+4,5x+9*(x+5,2)пожалуйста ,срочно!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х+4.5х+9(х+5,2) х+4.5х+9х+41,8 14,5х+41,8
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