Упростите выражение: 1) -0,2(2x-1)+4,2(0,5x-8x) 2) -(m+2n-7)-(-2m-5n+8) Решите уравнение: 3) 2(1-x)-4(2x+8)=8x+28 4)2(5-3x)=6-5x
Математика
Упростите выражение: 1) -0,2(2x-1)+4,2(0,5x-8x) 2) -(m+2n-7)-(-2m-5n+8) Решите уравнение: 3) 2(1-x)-4(2x+8)=8x+28 4)2(5-3x)=6-5x
Ответ(ы):
Гость:
1) = -0,4х+0,2+2,1х-33,6х= -31,9х+0,2 2) = -m-2n+7+2m+5n-8=m+3n-1 3) 2-2x-8x-32=8x+28 -2x=28-2+32 x=58/-2=-29 4) 10-6x=6-5x 10-6=6x-5x x=4
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