Упростите выражение: 1) (3x-8y)^2+6x(9x+8y) 2) (-7x+2y)^2-14x(3x-2y) 3) (-5x-y)^2-10x(-7x+y) 4) (-8x+5y)^2-16x(-8x-5y) 5) y(7y+4x)-(2x+y)^2 6) y(7y+10x)-(-x-5y)^2 7) y(3y+16x)-(-8x-y)^2 8) y(-7y+6x)-(-3x-y)^2
Алгебра
Упростите выражение: 1) (3x-8y)^2+6x(9x+8y) 2) (-7x+2y)^2-14x(3x-2y) 3) (-5x-y)^2-10x(-7x+y) 4) (-8x+5y)^2-16x(-8x-5y) 5) y(7y+4x)-(2x+y)^2 6) y(7y+10x)-(-x-5y)^2 7) y(3y+16x)-(-8x-y)^2 8) y(-7y+6x)-(-3x-y)^2
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